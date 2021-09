Tammy Abraham foi contrato pela AS Roma por 40 milhões de euros, após duas épocas de bom nível no Chelsea, e tornou-se num ídolo para os adeptos da equipa italiana. Nesta quinta-feira, marcou o golo da vitória frente à Udinese de Beto (1-0).



O avançado inglês de 23 anos decidiu o golo com um golaço de calcanhar, é certo, mas nem foi isso que mais encantou os adeptos da AS Roma.



Antes do apito inicial, Tammy Abraham foi apanhado a cantar o hino do clube, a par da massa associativa da Roma, e o momento tornou-se viral.

Depois, sim, após dois remates aos postes da baliza da Udinese - Mkhitaryan (4m) e Zaniolo (8m) -, Tammy Abraham inaugurou a contagem no Olímpico de Roma com um vistoso toque de calcanhar, a passe de Calafiori.



O avançado contabiliza três golos e duas assistências em sete jogos pela formação da capital transalpina.



Após a derrota frente ao Hellas Verona, a equipa de José Mourinho queria retomar o caminho dos triunfos e tudo fez para segurar a vantagem. Sem defender em excesso, naturalmente, mas mantendo uma postura fria, sustendo as investidas da formação visitante.



Na Udinese, Beto (ex-Portimonense) foi lançado ao minuto 62, ainda provocou alguns embaraços à defesa da Roma, mas nem ele nem os restantes companheiros de equipa lograram bater Rui Patrício.