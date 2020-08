Zé Pedro admite ter tido em mente a capacidade de, juntamente com Silas, conseguir agarrar o plantel, mas acrescentaque nem sempre as coisas foram fáceis, por resistência criada ao sistema e às ideias da equipa técnica. Numa entrevista ao Bola na Rede, o antigo adjunto do Sporting aponta o dedo à direção, particularmente Frederico Varandas e Hugo Viana.

«Houve um pouco de resistência de alguns jogadores às nossas ideias. Não digo a maioria, mas alguns jogadores. Um ou outro podia não se sentir confortável em jogar num sistema de três defesas e via-se isso nos treinos. Principalmente num ou noutro exercício notava-se alguma resistência, revelou.

«Mas no fundo eu também fui um bocadinho assim enquanto jogador, havia exercícios que não gostava e também torcia um bocadinho o nariz mas depois fazia o exercício.»

Ainda assim, os jogadores não são os únicos culpados. Zé Pedro aponta o dedo também à liderança de Varandas e Hugo Viana, afirmando que preferiram virar a cara a agumas situações pontuais, o que pode ter descridibilizado a equipa técnica.

«Eram jogadores, eu acho que a maioria, que sentiam que nós estávamos a curto prazo. E nós tínhamos isso no contrato, se conseguíssemos atingir objetivos até ao final da época isso levava à renovação de contrato» recorda.

«Nós começámos a ver que o primeiro lugar era quase impossível, o segundo também dificilmente íamos atingir porque estávamos a alguma distância e percebemos que por objetivos não íamos lá chegar.»

«Aconteciam coisas pontuais no treino, nós chamávamos à atenção no final do treino ao Hugo Viana e ao Varandas e perguntávamos se eles tinham visto. Eles diziam que sim e nós dizíamos que achávamos que eles deviam agir de determinada maneira, punir o infrator. Depois não falávamos mais sobre isso e as coisas continuavam a correr da mesma forma. Assim não dá.»

Zé Pedro fez parte de uma das quatro equipas técnicas que passou por Alvalade na temporada 19/20. Com a derrota de Rúben Amorim frente ao Benfica, fez parte do grupo de treinadores com maior percentagem de vitórias nesta época.