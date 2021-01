José Peseiro, ex-treinador do Sporting, diz que o primeiro lugar dos leões no campeonato «é surpreendente» e aponta a falta de público nos estádios como fator favorável.

«O Sporting vem de épocas difíceis, épocas de reconstrução de um clube fraturado, de um clube com problemas económicos, tal como têm todos. É uma surpresa positiva. Acho que é importante para o futebol português. Mas continuo a dizer que o Benfica e o FC Porto são mais candidatos ao título e mais favoritos», disse Peseiro em entrevista ao Record.

O técnico afirmou ainda que o «Sporting construiu uma boa equipa, tem um bom treinador» e aponta um «ambiente favorável» aos leões por causa da pandemia.

«O Sporting é o clube mais fraturado, ainda que acredite que as vitórias vão diminuir essa fratura, e o facto de não haver público nos estádios tem favorecido», salientou Peseiro, respondendo mais à frente se o Sporting estaria no primeiro lugar com o estádio cheio: «Seria muito mais difícil. Ficando fora da UEFA, como ficou, isso teria criado uma instabilidade que, sem os adeptos, não cria. Esse ambiente de menor pressão é favorável aos jogadores jovens.»





O antigo treinador dos leões frisou outro aspeto importante. «O presidente do Sporting [Frederico Varandas] já mandou técnicos embora porque as claques não estavam satisfeitas com eles...Foi o meu caso e do Keiser, pelo menos esses dois», apontou Peseiro, que vê o facto de os leões já não estarem nas competições europeias como uma vantagem para o campeonato.

«O Benfica, o FC Porto e o Sp. Braga andaram a jogar de três em três dias. O Sporting tirou vantagem disso», adiantou.

O técnico falou ainda sobe o trabalho de Rúben Amorim, começando com uma ressalva: «Não concordo que um treinador sem o IV nível possa treinar uma equipa de primeira.»

«Ele já demonstrou, não só no Sporting como no Sp. Braga, que tem capacidade para treinar uma equipa que luta para ser campeã», disse ainda Peseiro, explicando: «Uma coisa é a competência, que acho que o Rúben tem, outra é não concordar que treinadores que não tenham o nível possam estar a treinar. Também não concordo com o processo burocrático que é necessário para se atingir o nível. Mas eu quis ser treinador de IV nível e para isso comecei cedo a tirar os cursos.»