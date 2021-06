A Venezuela, comandada pelo treinador português José Peseiro, foi afastada na fase de grupos da Copa América em futebol, ao perder com o Peru por 1-0 e acabar no quinto lugar do Grupo B.

Um golo de André Carrillo, ex-jogador do Sporting e do Benfica, aos 48 minutos, na sequência de um canto, selou o segundo desaire dos venezuelanos - que somaram mais dois empates, saindo da prova sem qualquer triunfo - e o apuramento dos peruanos.

Neste encontro, Peseiro já teve vários jogadores recuperados da infeção pelo novo coronavírus, entre os quais dois centrais que atuam na I Liga, Mikel Villanueva, do Santa Clara, e Nahuel Ferraresi, do Moreirense, ambos utilizados os 90 minutos.

Ainda assim, os venezuelanos não conseguiram marcar, ao contrário do que tinha acontecido no encontro anterior, face ao Equador (2-2).

Com o desaire da Venezuela, o grande beneficiado foi o Equador, que, desta forma, garantiu o quarto lugar, com três pontos, numa quinta ronda do Grupo A em que cometeu a proeza de impor o primeiro empate ao anfitrião Brasil.

Na classificação do Grupo B, o Brasil fechou com 10 pontos, contra sete do Peru, quatro da Colômbia, três do Equador e dois da Venezuela, única seleção que fica pelo caminho.