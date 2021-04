Nuno Presume, treinador adjunto de José Peseiro na seleção da Venezuela, teve alta esta sexta-feira, depois de ter estado internado em Abrantes, com covid-19, segundo confirmou agência à Lusa fonte hospitalar.

Nuno Presume estava na enfermaria da unidade de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo desde segunda-feira, após ter dado entrada nos cuidados intensivos do hospital no dia 6 de abril, segundo a mesma fonte.

Presume, de 51 anos, integra a equipa técnica da seleção venezuelana, liderada por Peseiro, de quem foi adjunto no Sporting, em 2018/19, e no Vitória de Guimarães, na época anterior.

O treinador, natural de Pombalinho, no concelho da Golegã, iniciou a carreira no Cartaxo, tendo ainda passagens por clubes como Carregado, União de Santarém, Fátima, Riachense, Loures, Portomosense e 1.º de Dezembro, antes de integrar as equipas técnicas de Daúto Faquirá, no Olhanense e nos angolanos do 1.º de Agosto.