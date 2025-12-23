Após dez anos ao leme do Caldas, José Vala abre a porta a saída após a derrota com o Sp. Braga no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras. Após um jogo polémico, que foi remarcado para outro estádio em menos de 24 horas, o técnico do Caldas denunciou uma ilegalidade e admite a saída.

«Invasão de propriedade» no estádio do Caldas

«O Diogo Clemente [capitão] disse tudo, apesar de não querer que ele falasse. Não vou bater muito mais no ceguinho. Convido as pessoas a virem todas para as Caldas connosco e acendo as luzes, se quiserem. Acabámos por jogar num relvado muito pior do que o do Caldas. Não responsabilizo a Federação. Há nomes, pessoas que tomaram esta decisão. Esses nomes têm de dar a cara. Há uma empresa que entrou, fez invasão de propriedade, fez uma inspeção no campo sem a autorização de ninguém, deu um parecer negativo à Federação e a Federação decidiu isso. Há responsáveis de certeza absoluta. Eles têm nomes, não sei quem é, não faço ideia. Não é a Federação. Quem somos nós para criticar o futebol português, que tem tido o sucesso que tem? Há nomes. E esses têm de ser apontados. Hoje cometeu-se uma ilegalidade. Alguém entrou no Campo da Mata sem autorização, não foi acompanhado por ninguém do Caldas e depois houve alguém que deferiu essa decisão.»

«Pessoas destroçadas por esta decisão»

«Aproveito para agradecer ao Torreense, um clube rival, mas com uma relação amor/ódio, mas de muito respeito. Acabámos por jogar num campo com condições muito piores do que o do Caldas. Isso é ridículo. Alguém teve algo a ganhar ou a perder com isto. São decisões que não se fazem. Quero também relembrar: o Caldas tem uma estrutura em termos de direção completamente amadora, com pessoas que gastaram horas nisto. Houve pessoas completamente destroçadas por causa desta decisão. Houve pessoas que mandaram trabalho por terra. Dois ou três mil euros em cachecóis, comida. O Sp. Braga perdeu muito. Ia à Mata, provavelmente ganhava na mesma e era um momento que nenhum deles ia esquecer. E no fim sabe o que aconteceria? Estaríamos todos juntos a comer uma bifana no bar, os adeptos do Caldas e os do Sp. Braga. É isto que não é bonito e alguém não compreendeu.»

Saída do clube

«Levo desta partida um orgulho enorme pelo que fizemos aqui. Como sabe, estamos numa situação difícil, vimos de cinco derrotas para o campeonato. Tinha já equacionado que este seria o meu último jogo no Caldas. Vou pensar, falar com a direção. Esta situação toda mexeu ainda muito mais comigo. Norteio-me por determinados valores e começo a pensar que não faço parte disto. As coisas negativas aparecem nos momentos menos bons. E este é um momento mau. E esses pensamentos todos estão na minha cabeça. Até já tinha comunicado isto à minha equipa técnica. Sei que tenho o apoio do grupo, de uma direção, mas vamos falar.»

