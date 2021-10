Josh Cavallo, jogador do Adelaide United, da A-League, escalão principal australiano, rompeu o tabu e assumiu publicamente a sua homossexualidade.

«Olá a todos, há algo pessoal que quero partilhar convosco. Sou jogador de futebol e sou gay», contou o médio de 21 anos, num vídeo emotivo partilhado pelo clube nas redes sociais em sinal de apoio.

«Sempre senti a necessidade de esconder o que sou porque tinha medo de, por ser gay, não poder fazer o que gosto, o sonho que tenho desde criança de jogar futebol», continuou Josh Cavallo.

«Só quero jogar futebol e ser tratado da mesma forma. Estou cansado de viver esta vida dupla. Não quero que ninguém passe por isso», explicou, frisando: «Achei que as pessoas iriam olhar para mim de forma diferente quando descobrissem, tratar-me de forma diferente, começassem a dizer coisas más sobre mim ou a gozar-me, mas isso não aconteceu.»

O jogador diz que foi «incrível» contar a verdade aos que o rodeiam e que tem tido «imenso apoio».

«Quero inspirar as pessoas e mostrar que podem jogar futebol e serem quem são. Podem ser homossexuais e jogarem futebol», disse ainda. «Sou Josh Cavallo, sou jogador de futebol e tenho orgulho em ser gay.»

A homossexualidade ainda é um tabu no mundo do futebol, sobretudo masculino, e há vários casos de jogadores e árbitros que apenas se assumem após o final da carreira. No futebol feminino e noutras modalidades há mais casos de atletas ainda no ativo abertamente homossexuais.