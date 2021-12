Joshua Kimmich veio a público garantir que aceitar ser vacinado contra a covid-19, depois de vários receios manifestados em relação à vacina. O médio do Bayern Munique testou positivo ao novo coronavírus no final de novembro, terminou a quarentena esta semana, mas não jogará novamente até 2022, pois ainda sofre com uma infeção.

«Para mim era difícil fazer frente aos meus medos e receios, por isso estive tantas vezes indeciso», explicou Kimmich, em declarações avançadas pela televisão pública alemã ZDF.



Segundo o treinador do Bayern Munique, Julian Nagelsmann, o internacional alemão nesta altura sofre de «infiltrações pulmonares», lesão que pode «causar dificuldades respiratórias».

«Não estou preocupado, porque essas infiltrações não são nada dramáticas», salientou Julian Nagelsmann.