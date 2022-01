Josip Ilicic falhou os últimos dois compromissos da Atalanta devido a problemas mentais. O avançado esloveno está novamente a enfrentar uma depressão e o técnico da equipa italiana, Gian Piero Gasperini, não aponta datas para o regresso do jogador.



«Posso apenas dizer que estamos a acompanhar o caso de perto, porque estas situações vão para além do futebol, para além da profissão. Já o conheço há muitos anos, vivemos muitos momentos felizes juntos. Ele é uma pessoa muito normal, muito positiva, mas os interiores das nossas mentes são como uma selva», salientou.



O jogador de 33 anos esteve ausente em 2020 pelo mesmo motivo, embora seja difícil perceber qual é a origem do problema: «Se é complicado para os psiquiatras, quanto mais para nós. Espero apenas que ele possa voltar e que possa sentir novamente alegria ao estar num relvado.»

«Ele sabe que, como pessoa, estaremos sempre disponíveis para ele. Como jogador, não sei o futuro, é algo muito imprevisível e delicado», concluiu Gian Piero Gasperini.