Jota, jogador cedido pelo Benfica, está a realizar uma época notável e foi votado pelos adeptos do Celtic como o melhor em campo na vitória frente ao Hearts (4-1), que coloca os «cristãos» como campeões virtuais da Escócia.

O Rangers está a nove pontos de distância, com três jogos por disputar, e tem uma desvantagem de 22 golos em relação ao Celtic na diferença entre golos marcados e sofridos, o factor de desempate neste play-off.

Neste sábado, Jota começou a abrir caminho para o triunfo do Celtic com uma arrancada notável, assistindo Daezen Maeda para o 1-1 (37m), depois do tento inaugural de Ellis Simms (3m).

Minutos mais tarde, o português esteve novamente em destaque, assistindo Kyogo Furuhashi (37m). Matt O’Riley (67m) e Giorgos Giakoumakis (90m) fixaram o resultado final.

Jota contabiliza 12 golos e 14 assistências em 38 jogos pelo Celtic.

A arrancada fantástica de Jota:

A assistência de Jota para o 2-1: