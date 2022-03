Jota foi o português com melhor pontuação do Sofascore, parceiro do Maisfutebol, nos jogos dos escalões principais do futebol europeu neste fim de semana.



O jovem cedido pelo Benfica fez mais uma grande exibição ao serviço do Celtic, na Escócia. Aliás, a formação encarnada está em destaque no top-10, já que os cinco jogadores com melhor nota são oriundos dos escalões de formação do clube da Luz.



João Félix (At. Madrid) e Gedson Fernandes (Rizerspor) completam o pódio, seguidos por Bernardo Silva (Manchester City) e Gonçalo Guedes (Valência).