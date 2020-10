O Tondela anunciou, esta quinta-feira, que após os habituais testes de despistagem à covid-19 detetou um caso positivo e outro inconclusivo no plantel.

«Jota, que na terça-feira apresentara sintomas de falta de olfato e paladar, tendo ficado logo em isolamento desde então», é o jogador infetado, informaram os beirões em comunicado.

Também Ruben Fonseca, «por viver no mesmo local que Jota e por se tratar de um contacto de proximidade, ficou nesse mesmo momento em isolamento» e o resultado do seu teste foi inconclusivo.

Como ambos os jogadores do plantel não tiveram contacto com o restante grupo de trabalho desde terça-feira, a equipa mantém as rotinas de treino habituais.

Recorde-se que o Tondela comunicou nos últimos dias a existência de mais de vinte casos de infeção pelo novo coronavírus nos escalões de formação.

Esta sexta-feira, os beirões recebem o Portimonense, a partir das 20h30.