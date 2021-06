Jovane Cabral, jogador do Sporting, foi homenageado pela Câmara Municipa de Santa Catarina, da ilha cabo-verdiana de Santiago.

«Temos orgulho de ver-te em campo e emocionámo-nos com a tua vitória e a forma como festejaste com a bandeira de Cabo Verde. Sentimo-nos representados e muito contentes», disse a presidente da Câmara local, Jassira Monteiro, referindo-se à celebrações do título de campeão nacional do Sporting.

Jovane, de 22 anos, é natural de Assomada, localidade do concelho de Santa Catarina, e já tinha sido homeageado em 2019.

«Quando os jovens olham para ti, eles sonham alto porque sentem que é possível e que no futuro podem ser um Jovane. E onde estiveres és um modelo», sublinhou Jassira Monteiro.

Durante a cerimónia, o jogador leonino admitiu vir a implementar projetos de interesse para os jovens de Santa Catarina. «O objetivo é criar uma escola de futebol para ajudar crianças e jovens a realizar os seus sonhos», garantiu Jovane Cabral.