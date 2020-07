Jovane Cabral foi eleito o jogador mais valioso da Liga no mês de junho.

Numa votação levada a cabo pelos treinadores do campeonato, o avançado do Sporting recolheu 29,07 por cento dos votos. Lucas Fernandes, do Portimonense, ficou em segundo lugar, com uma percentagem de 12,79, ao passo que Douglas Tanque, avançado do Paços de Ferreira, fecha o pódio, com 10,47 por cento dos votos.

Jovane esteve em evidência na equipa de Rúben Amorim no mês da retoma do campeonato: o jovem de 22 anos marcou quatro golos em outros tantos jogos pela camisola dos leões.