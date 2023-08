Jovane Cabral já está em Itália para concluir todos os trâmites de forma a assinar contrato com a Salernitana.

O jovem extremo viajou esta manhã para solo italiano, ao qual chegou ao final da manhã, e agora vai cumprir os necessários exames médicos. Depois disso, assina contrato por uma temporada com o clube orientado por Paulo Sousa.

Recorde-se que Jovane sai por empréstimo do Sporting, mas o Salernitana fica com uma opção de compra do passe fixada em três milhões de euros. No caso dessa opção ser exercida, o Sporting ainda guarda uma percentagem de uma futura venda.