O Sporting cumpriu mais um treino este domingo, de preparação para o clássico com o FC Porto, da quarta jornada da I Liga, com Jovane Cabral a prosseguir a recuperação com vista a ser opção. O extremo realizou trabalho de ginásio, complementado com trabalho condicionado no relvado, na academia.

Ausentes, em tratamento a problemas físicos, continuam Feddal e Sporar, numa sessão que, à semelhança da véspera, voltou a contar com dois nomes da equipa B: Mees de Wit e João Silva.

O treino matinal terminou com trabalho em conjunto com a equipa B dos leões, informou o clube, em nota oficial.

Ausentes continuam os jogadores que estão ao serviço das seleções.

A próxima sessão é às 10 horas de segunda-feira, à porta fechada.