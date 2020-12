O extremo Jovane Cabral, com um traumatismo na anca direita, foi a principal novidade em termos de ausência do treino do Sporting desta quinta-feira, em Alcochete.

De fora continua também Nuno Mendes, que se ressentiu de lesão e já não integrou a sessão de trabalho da véspera.

A equipa principal continuou a preparação na Academia de Alcochete para o embate contra o Famalicão, da oitava jornada da Liga.

Os leões de Ruben Amorim voltam a treinar esta sexta-feira pelas 10 horas e a conferência de imprensa de antevisão à deslocação a Famalicão está marcada para as 16h30, no Estádio José Alvalade.

O Sporting joga em Famalicão no sábado, às 18 horas.