O Sporting voltou a trabalhar esta quarta-feira, com vista à preparação do jogo com o Paços de Ferreira, a contar para a Taça de Portugal.

No treino desta manhã, o único jogador que não esteve às ordens de Ruben Amorim foi Jovane Cabral, que fez tratamento e trabalho de ginásio, segundo os leões.

Nuno Mendes trabalhou normalmentecom o restante grupo de trabalho, mas novamente sob vigilância médica.

O Sporting defronta o Paços de Ferreira na sexta-feira, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal. A partida joga-se em Alvalade e tem início marcado para as 21h15.