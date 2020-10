Jovane Cabral já pisou o relvado, no treino que o plantel do Sporting realizou na manhã deste sábado. O avançado complementou o tratamento à lesão com trabalho condicionado no campo.

Zouhair Feddal e Andraz Sporar, os outros jogadores entregues ao departamento médico, limitaram-se a fazer tratamento.

O treinador leonino, Rúben Amorim, chamou João Silva e Mees de Wit, da equipa B, para o treino deste sánado.

O plantel do Sporting volta a treinar na manhã deste domingo, à porta fechada.