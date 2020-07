A integração do extremo Jovane Cabral no treino do Sporting deste sábado, ainda que sob vigilância do departamento médico, foi a principal novidade para o treinador Rúben Amorim, na antevéspera da deslocação a Moreira de Cónegos.

Depois de ter realizado ginásio e de ter já pisado o relvado na sexta-feira, Jovane, que saiu com queixas físicas no intervalo do jogo ante o Belenenses, da 28.ª jornada, há oito dias, integrou os trabalhos do plantel.

Quem também voltou ao relvado foi Francisco Geraldes, que tinha falhado o jogo ante o Gil Vicente. O médio português, tal como Luciano Vietto, fez tratamento, ginásio e treino no relvado na academia.

O avançado Luiz Phellype continua o plano de reabilitação após lesão.

O Sporting volta a treinar às 10 horas de domingo, véspera do jogo ante o Moreirense, no Minho, no duelo que fecha a 30.ª jornada da I Liga. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.