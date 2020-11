A plataforma Transfermarkt, especializada em valores de mercado, divulgou nesta quarta-feira o top-10 dos jogadores de 18 anos mais valiosos do mundo. Ansu Fati, avançado do Barcelona que nasceu na Guiné-Bissau, antes de emigrar para Espanha com seis anos, tem a cotação mais alta neste lote.



Ansu Fati está avaliado em 80 milhões de euros, surgindo depois Eduardo Camavinga, médio do Rennes com uma cotação de 50 milhões.



O brasileiro Gabriel Veron (Palmeiras) e o português Fábio Silva (Wolverhampton) completam o pódio nesta lista do Transfermarkt, que avalia os dois avançados em 25 milhões de euros cada um.



No top-10, surge ainda Nuno Mendes, lateral esquerdo do Sporting que está avaliado em 12 milhões de euros.



