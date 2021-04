O banco norte-americano JP Morgan reconheceu ter avaliado mal o projeto da Superliga europeia de futebol, que iria financiar com cerca de quatro mil milhões de euros.

«Obviamente, avaliámos mal como esta operação seria percebida pelo mundo do futebol em geral e o impacto que teria no futuro. Vamos aprender a lição», disse um porta-voz do banco.

Contudo, o banco não revelou se vai cortar definitivamente as ligações com a Superliga.

O envolvimento da JP Morgan no projeto levou a que a Standard Ethics, agência que avalia a sustentabilidade das práticas de mercado, tivesse baixado o rating da JP Morgan de "EE-" para "E+".