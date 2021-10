Juan Bernabé, antigo tratador da águia do Benfica, colabora atualmente com a Lazio e está no centro de uma polémica em Itália, depois de ter sido apanhado a fazer gestos fascistas no Estádio Olímpico de Roma.



Desafiado pelos adeptos, que entoaram cânticos a favor do ditador Benito Mussolini, o espanhol fez a saudação fascista.



«Tendo tomado conhecimento da existência de um vídeo que apresenta Juan Bernabé (funcionário de uma empresa externa à Lazio) em atitudes que ofendem o clube, os adeptos e os valores em que a comunidade é inspirada, foram tomadas medidas para a suspensão imediata da pessoa em causa e o possível fim dos contratos existentes», anunciou a Lázio, esta quarta-feira de manhã.