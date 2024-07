Juan Mata vai treinar com o Nordsjaelland, clube da primeira liga dinamarquesa, enquanto estiver na Suécia. O jogador vive atualmente no país nórdico, depois de ter deixado o Vissel Kobe, porque a sua mulher é sueca.

«Não há dúvida de que a nossa jovem equipa beneficiará da sua experiência e dos seus conselhos durante o período em que treinar connosco», declarou o diretor-desportivo Phil Radley, ao sítio do clube dinamarquês.

O antigo jogador do Valência, Chelsea e Manchester United é atualmente um jogador livre após a sua última experiência no Japão, ao serviço do Vissel Kobe. Alguns meios de comunicação social do país já especulam sobre a possibilidade de o jogador assinar contrato com o clube esta época.

Embora possa parecer estranho à primeira vista, a relação entre Mata e o clube nórdico é estreita há anos. Em 2018, o Nordsjaelland doou 1 por cento das receitas de um jogo à iniciativa do espanhol chamada «Common Goal», que pede aos seus membros que doem 1 por cento do seu salário a projetos humanitários globais.

No clube, Mata encontrou um ex-colega: Michael Essien, com quem partilhou balneário no Chelsea.