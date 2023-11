Juary Filho, peça chave na história do FC Porto, vai assumir o cargo de treinador principal do Náutico Futebol Clube, clube brasileiro do estado de Roraima, encravado na Floresta Amazónica, na fronteira com a Venezuela e a Guiana.

O Náutico, que disputa atualmente o Roraimense, campeonato estadual de Roraima, aposta no ex-futebolista, de 64 anos, para voltar à Série D.

O anúncio foi feito nas redes sociais do clube, apesar do erro biográfico, em que indicam uma passagem do brasileiro pelo Sporting, algo que não se regista verídico.

De recordar que Juary representou o FC Porto entre 1985 e 1988, tendo no seu palmarés dois campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e uma Taça dos Campeões Europeus, na qual foi o autor do golo decisivo, para além da assistência para o calcanhar de Madjer, na final de Viena frente ao Bayern Munique.

Esta final, de resto, deixou Juary eternamente marcado na história do FC Porto.