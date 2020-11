O médio Jude Bellingham, de apenas 17 anos, foi chamado à seleção principal de Inglaterra pela primeira vez.

Com as lesões de James Ward-Prowse e Trent Alexander-Arnold, o selecionador inglês, Gareth Southgate, decidiu promover o jogador do Borussia Dortmund que inicialmente estava incluído na convocatória dos sub-21.

Formado no Birmingham, Bellingham assumiu a titularidade no emblema do Championship na temporada passada e as boas exibições valeram-lhe a transferência para a Bundesliga este verão. Em Dortmund, onde é colega de Raphael Guerreiro, o médio nascido em 2003 tem conquistado espaço e soma já onze jogos.