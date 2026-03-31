O judoca português Jorge Fonseca vai falhar os Campeonatos da Europa de Tbilissi, depois de ter sofrido uma fratura exposta num dedo do pé durante um estágio na capital georgiana.

A confirmação foi dada pelo presidente da Federação Portuguesa de Judo, Sérgio Pina, que revelou que o atleta «vai ser operado».

O judoca do Sporting lesionou-se nos últimos dias, já depois do Grand Slam de Tbilissi, e regressa esta segunda-feira a Lisboa para iniciar o processo de recuperação.

A ausência de Jorge Fonseca, bicampeão mundial (2019 e 2021) e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2024, agrava a lista de baixas da seleção nacional para a competição que decorre entre 16 e 19 de abril.

Também Taís Pina está fora, igualmente por lesão que requer intervenção cirúrgica, enquanto Catarina Costa e Patrícia Sampaio continuam a recuperar de problemas físicos.

Ainda assim, a equipa lusa segue para Tbilissi com oito representantes, entre os quais os mais experientes João Fernando, Bárbara Timo e Rochele Nunes, que assumem agora maior protagonismo numa convocatória fortemente condicionada pelas lesões.