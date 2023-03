Joana Crisóstomo garantiu neste domingo a medalha de bronze no Open Europeu de judo de Roma, ao vencer a favorita britânica Kelly Petersen Pollard, 17.ª do mundo na categoria de -70 kg,

A judoca portuguesa resolveu o combate com uma vantagem de waza-ari alcançada a 1.42 minutos do final. A medalha de bronze de Joana Crisóstomo junta-se à alcançada por Raquel Brito, em -48 kg, no sábado.

A categoria Open está abaixo dos Grand Slam e Grand Prix, atribuindo menor número de pontos no circuito mundial.