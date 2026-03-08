Judo: Jorge Fonseca regressa com bronze no GP Áustria
Português conquista medalha em -100 kg
No regresso ao circuito internacional após nove meses de ausência, o judoca português Jorge Fonseca conquistou, este domingo, a medalha de bronze em -100 kg no Grande Prémio da Áustria.
Em Linz, o português, 18.º do mundo e terceiro cabeça de série, venceu quatro de cinco combates, o último dos quais a valer o bronze, diante do dominicano Robert Florentino, num combate decidido no «golden score» - o português venceu por hansoku make [desclassificação] do oponente.
Fonseca derrotou o gambiano Andourahman Ceesay (ippon), o polaco Michael Jedrzejewski (ippon) e o cazaque Marat Baikarmurov (waza-ari) e foi derrotado nos quartos de final pelo brasileiro Giovani Ferreira (ippon).
A medalha na Tips Arena é a primeira do português em grandes provas do circuito internacional desde a conquista do bronze no Grand Slam do Cazaquistão, em março de 2024.