A Federação Internacional de Judo (FIJ) retirou a suspensão a Portugal por dívidas e esta decisão irá permitir a sete judocas portugueses participarem, com as respetivas insígnias, no próximo Campeonato do Mundo, em Budapeste.

A semana passada a FIJ suspendeu Portugal pelo período de um ano devido a dividas relacionadas com a organização dos Mundiais de juniores de 2023 e por cada edição do Grand Prix de Odivelas de 2022 a 2024.

A próxima edição do mundial de judo realiza-se de 13 a 20 de junho, em Budapeste.