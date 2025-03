A Federação Portuguesa de Judo [FPJ] anunciou esta quinta-feira que foi alvo de buscas da Polícia Judiciária [PJ].

Num breve comunicado, a FPJ indica que as buscas se deveram a uma investigação sobre a gestão do antigo presidente Jorge Fernandes.

«A Federação Portuguesa de Judo vem por este meio comunicar que no presente dia decorreram buscas por parte da Polícia Judiciária na sua sede, em Odivelas, cujo objeto é a gestão por parte do anterior Presidente, no período em que exerceu essa função», pode ler-se no comunicado.

Segundo a agência Lusa, que teve acesso ao mandato emitido pelo DIAP de Loures, estão a ser investigados crimes de tráfico de influência, abuso de poder e peculato durante a anterior presidência da FPJ.

A FPJ refere ainda no comunicado que os órgãos sociais em funções «estão a colaborar ativamente com as entidades competentes» para «ser apurada toda a verdade».