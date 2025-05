A Federação Portuguesa de Judo foi suspensa e pode ter em risco o Mundial em Budapeste, entre 13 e 18 de junho, para os quais estão inscritos seis judocas portugueses.

A sanção foi dada pela Federação Internacional de Judo (IJF) e em causa estão dívidas da entidade portuguesa que se foram acumulando ao longo dos anos.

Fazem parte da seleção portuguesa para o Mundial de Budapeste os seguintes judocas: Patrícia Sampaio (-78 kg), Catarina Costa (-48 kg), Taís Pina (-70 kg), Miguel Gago (-66 kg), Otari Kvantidze (-73 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).

A Agência Lusa tentou contactar Sérgio Pino, reeleito presidente em outubro de 2024, mas sem resposta. No entanto, Jorge Fernandes, destituído em dezembro 2022, garantiu que nada tem a ver com esta situação.

«Não tenho nada a ver com isso, saí há dois anos e meio. Em dezembro de 2022, eu saio. Em janeiro de 2023, com o Grand Prix de Portugal, há uma dívida de 250.000 euros à IJF. Um valor a ser pago apenas no final do evento. A FPJ andou a protelar e a IJF quer a taxa. O que é que eu tenho a ver com isto?», explicou o antigo presidente.