A judoca Joana Santos conquistou a medalha de ouro na categoria -57 kg dos Jogos Surdolímpicos Tóquio 2025, que decorrem até 26 de novembro, revalidando o título conseguido há três anos em Caxias do Sul, no Brasil.

Aos 35 anos, a judoca venceu a turca Buse Tiras no “golden score”, depois de derrotar a venezuelana Mayerlyn Barreto Rodrigues e a sul-coreana Eujni Seo.

A algarvia passa a somar cinco medalhas na competição, cuja primeira edição decorreu em 1924. Na categoria -63 kg, Joana Santos foi medalha de ouro em Taipé 2009, prata em Sófia 2013 e bronze em Samsun 2017. A medalha de Joana Santos é a 18.ª conseguida em Jogos Surdolímpicos por Portugal, que soma em Tóquio a sua nona participação no evento.

Nos Jogos Surdolímpicos Tóquio 2025, que juntam cerca de 3000 atletas com deficiência auditiva, Portugal conta com 13 participantes, que competem em cinco modalidades: atletismo, ciclismo, judo, natação e tiro.