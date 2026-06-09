Associado à investigação da PSP que desmantelou uma rede de tráfico de droga, num caso que ficou conhecido como "Uber da Droga", Jorge Fonseca apresentou a sua versão nas redes sociais. O judoca e os atores José Carlos Pereira e Marta Gil foram intercetados em escutas telefónicas.

«Quero esclarecer, de forma inequívoca, que nunca fui arguido ou suspeito neste caso. A minha ligação a este processo resumiu-se ao que já foi publicamente referido. Da minha parte, sempre me limitei a esclarecer o que sabia, sem qualquer envolvimento no tráfico ou consumo de substâncias ilícitas.»

«Recordo que como atleta profissional sou há muitos anos submetido, pelas entidades nacionais e internacionais, a controlos antidoping muito regulares, quer durante o período de treinos e competições, quer durante as férias. Lamento o incómodo causado à minha família, ao meu clube e a todos os que me têm acompanhado.»

Em 2021, Jorge Fonseca não conseguiu cumprir o sonho de entrar para a PSP.