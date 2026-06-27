Judo
Há 52 min
Judo: Joana Crisóstomo conquista ouro no Open Europeu de Praga
Judoca de 24 anos conseguiu um percurso notável na categoria -63kg
Judoca de 24 anos conseguiu um percurso notável na categoria -63kg
Joana Crisóstomo conquistou o ouro nos -63 kg no Open Europeu de Praga, ao derrotar a alemã Shenna Nitsche, por “ippon”. Neste sábado, a judoca de 24 anos levou a melhor sobre a 167.ª classificada do ranking em menos de um minuto. Antes da final, a número 152 do Mundo venceu a ucraniana Yuliia Kuzmneko, a romena Amanda Zuaznabar-Torres, a francesa Perrine Saint Etienne e a neerlandesa Joni Geilen (61.ª).
Já na categoria +78kg, Rochele Nunes conquistou o bronze, impondo-se à cazaque Karina Takiyeva (91.ª).
A experiente judoca, 79.ª do Mundo, apenas perdeu com a austríaca Maria Hoellwart.
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