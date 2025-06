Jorge Fonseca, judoca português, perdeu na segunda ronda de -100 kg e está fora dos Mundiais em Budapeste.

O atleta luso caiu frente a Dzhafar Kostoev, dos Emirados Árabes Unidos, por ippon, a 13 segundos do final.

«O objetivo era puxá-lo para o lado, fiquei sem as pegas, e ele contra-atacou, não estava à espera. Foi um ato de desespero (…). Estava bem, queria continuar e estar no pódio», partilhou o português no fim.