Jorge Fonseca regressou esta segunda-feira à liderança do ranking mundial de -100kg, isto depois de vencer o Grand Slam de Antália.

O judoca português, bicampeão do mundo, venceu a prova turca e com isso arrecadou mil pontos para reassumir o primeiro lugar do ranking.

No total, Fonseca soma agora 5.829 pontos, mais 360 do que o russo Arman Damian, segundo classificado.

O atleta luso do Sporting, refira-se, já venceu três medalhas em 2022 e está invicto há 14 combates.