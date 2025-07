Patrícia Sampaio reassumiu esta segunda-feira a liderança do ranking mundial de -78 kg, à boleia da medalha de ouro conquistada, no domingo, no Grand Slam de Ulan Bator, competição do circuito mundial.

Sampaio somou 1.000 pontos e subiu da terceira para a primeira posição (6.225 pontos), agora à frente da alemã Anna Monta Olek (5.960), vice-campeã mundial, e da italiana Alice Bellandi (5.250), campeã mundial e olímpica.

A judoca da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais voltou a mostrar ser o nome mais forte da atualidade também no judo português, com um trajeto consecutivo de subidas ao pódio, desde que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris2024.

Desde então, Sampaio, de 26 anos, alcançou medalhas de bronze nos Grand Slam de Tóquio (dezembro) e Tbilissi (março), ouro no Grand Slam de Paris (fevereiro), ouro nos Europeus de Podgorica (abril) e bronze nos Mundiais em Budapeste (junho).