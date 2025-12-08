Patrícia Sampaio está de regresso ao topo do ranking mundial de -78 kg, no fecho da época e depois da prata no Grand Slam de Tóquio, no domingo. A melhor judoca portuguesa da atualidade reassumiu a liderança da categoria, por troca com a alemã Anna Monta Olek.

Em Tóquio, a atleta de Tomar, da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, apenas cedeu na final frente à japonesa Kurena Ikeda. A combater em casa, os nipónicos, potência da modalidade, conquistaram o ouro em 11 das 14 categorias e alcançaram 37 de 56 medalhas em disputa.

Patrícia Sampaio, medalha de bronze em Paris 2024, conquistou, neste ano, o título europeu em -78 kg e foi bronze nos Mundiais de Budapeste. O seu 2025 começou com um triunfo no conceituado Grand Slam de Paris e, posteriormente, no torneio de Ulan-Bator.