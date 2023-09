O judoca português Otari Kvantidze conquistou o título de vice-campeão europeu júnior, na categoria de -73 kg, após uma emocionante final que foi decidida no prolongamento, contra o georgiano Giorgi Terashvili.

No Campeonato Europeu de judo para juniores, realizado em Haia, nos Países Baixos, Kvantidze destacou-se como o atleta português de melhor desempenho até agora, adicionando a medalha de prata desta sexta-feira à medalha de bronze conquistada por Miguel Gago (-66 kg).

Nas categorias de peso médio, Kvantidze avançou para a final depois de vencer o britânico Erik Neumann, o húngaro Gergely Adorjani, o israelita Itay Bibitko e o azeri Suleiman Aliyev.

Na final, Kvantidze não era considerado o favorito diante de Terashvili, que, aos 20 anos, já ocupa a 23ª posição nos rankings seniores. No entanto, o judoca português acabou por ceder apenas no 'golden score', após sofrer um waza-ari aos 29 segundos do prolongamento.