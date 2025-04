O inédito título europeu mantém Patrícia Sampaio na quarta posição do ranking mundial da categoria de -78kg. A judoca soma 800 pontos e aproximou-se da campeã olímpica, a italiana Alice Bellandi, terceira do ranking.

Esta categoria é liderada pela campeã mundial em título, a alemã Anna Maria Wagner (5.892 pontos), seguida da israelita Inbar Lanir (5.845), de Bellandi (5.795) e de Patrícia Sampaio (5.555).

Entre os nove portugueses que competiram nos Europeus, Bárbara Timo, que neste novo ciclo olímpico competiu nos -70 kg, subiu 45 posições.

A judoca, vice-campeã mundial em 2019, acumulou 128 pontos, depois vencer um de dois combates, estacionando na 102.ª posição. Nos Mundiais de Budapeste, em junho, apenas participam judocas do top-100.

Também em -70 kg, Taís Pina, de 20 anos, que terminou os Europeus em quinto, subiu uma posição e é 15.ª, enquanto Joana Crisóstomo, que não competiu, desceu sete lugares até à posição 64.

Na categoria de -48kg, Catarina Costa, que conquistou a medalha de prata, manteve o nono lugar. Por sua vez, Raquel Brito (-52 kg), com uma vitória e uma derrota, subiu 55 posições e é 116.ª.

No quadro masculino, Jorge Fonseca (-100 kg) manteve a nona posição, depois de perder no segundo combate dos Europeus, enquanto Miguel Gago (-66 kg) e Otari Kvantidze (-73 kg) subiram a 90.º e 50.º, respetivamente.

João Fernando foi o único a perder na estreia, em -81 kg, e caiu quatro posições, para o 41.º lugar.

Nos Mundiais, que se realizam entre 13 e 20 de junho, só podem ser inscritos judocas do top-100 mundial, com os Grand Slam do Tajiquistão (2 a 4 de maio) e Cazaquistão (9 a 11) a figurarem-se como decisivos.