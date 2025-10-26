O Sporting voltou a dominar o judo nacional. A equipa masculina leonina conquistou, este sábado, o oitavo título consecutivo, e o 12.º nas últimas 13 edições, ao vencer o campeonato nacional por equipas, realizado na Universidade de Aveiro.

Os leões confirmaram mais uma vez o seu estatuto de potência da modalidade, superando os três adversários da fase de grupos, a Universidade Lusófona na meia-final e, finalmente, o Sport Algés e Dafundo na final. O triunfo decisivo chegou com um resultado de 3-1.

Entre os protagonistas do título estiveram os internacionais portugueses João Fernando (-81 kg), Otari Kvantidze (-73 kg) e Jorge Fonseca (+90 kg), este último bicampeão mundial. Também Tomás Fonseca (-66 kg) e Pedro Lima (-90 kg) competiram na final, com Carlos Costa, Gonçalo Lampreia, Henrique Ferreira, Diogo Luís e Diogo Brites a completarem o grupo campeão.

No setor feminino, o Sport Algés e Dafundo voltou a erguer o troféu, batendo a Académica por 3-0. A formação lisboeta apresentou um plantel reforçado pela olímpica Patrícia Sampaio (+70 kg) e pela espanhola Cristina Cabañas (-63 kg).

O título do Algés contou ainda com o contributo das também olímpicas Taís Pina (-70 kg), Raquel Brito (52 kg), Maria Silveira (63 kg) e Ana Agulhas (-57 kg).