A judoca Tais Pina conquistou este sábado a medalha de prata na categoria -70 kg do Grand Slam da Antália, na Turquia. Aos 19 anos, a portuguesa apenas foi derrotada, na final, pela austríaca Michaela Polleres, sétima do ranking mundial e vice-campeã olímpica.

Tais Pina, 50.ª do ranking mundial, afastou cinco judocas de ranking superior. Pelo caminho ficaram a australiana Aoife Coughlan (10.ª do seu peso), a neerlandesa Kim Polling (22.ª), a bósnia Aleksandra Samardzic (32.ª), a uzbeque Gulnoza Matniyazova (18.ª) e a judoca de Madagáscar Aina Razafy (40.ª).

A jovem conta já com vários resultados importantes, desde um quinto lugar no Grand Slam de Paris e a medalha de bronze no Europeu sub-23 de 2023. Na Turquia, além da prata, foram somados pontos importantes no ranking de qualificação olímpica.

Também no pódio deste Grand Slam esteve João Fernando, 30.º do ranking de -81 kg, ao arrecadar o bronze perante o russo David Karapetyan, 37.º. O português aproveitou da melhor forma a repescagem, após ser eliminado nos «quartos» pelo o canadiano François Drapeau (6.º).

Nesta prova, Bárbara Timo ficou-se pelos oitavos de final em -63 kg, a mesma fase a que chegou Joana Crisóstomo nos -70 kg.

Em masculinos, Otari Kvantidze chegou aos 16 avos de -73 kg.