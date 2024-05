Telma Monteiro, judoca portuguesa, foi à procura de pontos para ter uma maior tranquilidade no ranking de qualificação para os Jogos Olímpicos, mas, esta sexta-feira, foi eliminada na segunda ronda do Grand Slam de Dushanbe.

A atleta lusa (-57kg) perdeu, por castigo, na segunda ronda do torneio, frente à italiana Veronica Toniolo (12.ª do ranking), depois de já ter decorrido 1m22s do prolongamento.

Na primeira ronda, a judoca do Benfica, 27.ª do ranking, derrotou Bakyt Kussakbayeva, do Cazaquistão.

Neste torneio do Tajiquistão, Maria Siderot (-52 kg) e 33.ª do ranking, foi eliminada na mesma ronda frente à russa Glafira Borisova (59.ª)

Continuam em prova Catarina Costa (-48kg), a recente medalha de bronze no Europeu de Zagreb, e Rodrigo Lopes (-60kg).