Complicações pós-cirurgia de aumento mamário terão, segundo o Judo Inside, estado na causa da morte da ex-atleta cubana Maricet Espinosa, que morreu no início da semana vítima de um ataque cardíaco.

De acordo com vários media internacionais, Maricet Espinosa foi operada no dia 21 e as complicações foram fatais.

Maricet Espinosa tinha 34 anos e já estava retirada desde 2017. Chegou a ser número 5 do Mundo, foi duas vezes campeã pan-americana e participou nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.