O presidente do Benfica elogiou Telma Monteiro, que se lesionou com gravidade no joelho esquerdo e espera recuperar ainda a tempo de marcar presença nos sextos Jogos Olímpicos da carreira.

«A Telma Monteiro está a fazer a recuperação, esperando nós que seja o mais rápido possível. É uma lutadora, é uma lutadora dos dois sentidos da palavra. É uma lutadora enquanto judoca, mas, acima de tudo, enquanto mulher. É uma lutadora e nós temos a esperança de que ela possa recuperar o mais rapidamente possível para estar em forma o mais rapidamente possível», disse Rui Costa, à margem da Cerimónia Olímpica que decorreu nesta quinta-feira em Lisboa.

Telma Monteiro lesionou-se com gravidade no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no primeiro combate no Europeu de Montpellier, no início de novembro, estando ainda à espera de ser operada e voltar a competir a tempo de marcar presença em Paris 2024.