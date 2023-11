Telma Monteiro já foi operada ao joelho esquerdo para debelar uma lesão no ligamento cruzado anterior contraída no primeiro combate do Europeu no princípio do mês.

Nas redes sociais, a judoca de 37 anos mostrou-se positiva para o futuro, admitindo que o percurso será «longo e exigente».

«Tenho consciência de que vão existir altos e baixos emocionais ao longo desta jornada. Vai ser tudo diferente do que imaginei. Mas também tenho a certeza de que estou rodeada pelos melhores, médicos, fisioterapeutas, clube, amigos, família, treinadores, colegas. E que como já demonstrei inúmeras vezes, não me faltará resiliência!»

Telma Monteiro tentará recuperar a tempo de marcar presença nos sextos Jogos Olímpicos da carreira. «O meu pensamento está em tudo o que tenho de fazer, para que tudo dê certo! E sei que vai dar! Sou muito grata por todos os que me rodeiam e por todos os que me enviam energia positiva No fim vamos sorrir! Vamos fazer história», rematou.