A judoca portuguesa Catarina Costa [-48 kg] viu a sua prestação no Campeonato do Mundo terminar logo na estreia após uma derrota inesperada perante a húngara Szabina Szelecki, 81ª do ranking mundial, num combate decidido no prolongamento.

Na Arena László Papp, em Budapeste, a atleta da casa a marcou um waza-ari aos 5.26 minutos do golden score, e resultou na eliminação precoce da portuguesa.

Oitava cabeça de série do torneio e 12ª do ranking mundial, Catarina Costa não conseguiu impor o seu judo habitual diante de uma adversária claramente beneficiada pelo apoio entusiástico do público local.

O combate manteve-se equilibrado durante os quatro minutos regulamentares, com ambas as judocas a receberem um «shido» [castigo], forçando a decisão para o prolongamento.

A seleção portuguesa mantém ainda seis representantes em competição: Miguel Gago [-66 kg], Otari Kvantidze [-73 kg], João Fernando [-81 kg], Taís Pina [-70 kg], a campeã da Europa e bronze olímpico Patrícia Sampaio [-78 kg] e o bicampeão mundial em 2019 e 2021, Jorge Fonseca [-100 kg].