Judo: Patrícia Sampaio conquista prata no Grand Slam de Tóquio
Portuguesa perdeu a final contra a japonesa Kurena Ikeda
A judoca Patrícia Sampaio conquistou este sábado a medalha de prata no Grand Slam de Tóquio, depois de ter perdido a final na categoria de -78 kg frente à japonesa Kurena Ikeda. A portuguesa ainda chegou a estar em vantagem no combate, mas acabou imobilizada pela adversária.
Durante o torneio a judoca deixou pelo caminho a japonesa Reina Tanaka, Hsu Hang, de Taipé e a japonesa Mao Izumi, até chegar à final.
Bárbara Timo (-70kg), Tais Pina (-70kg) e Miguel Gago (-66kg) participaram também no Grand Slam mas foram afastados mais cedo. Patrícia Sampo foi a única portuguesa a sair medalha do torneio, superando a prestação do ano passado em que foi bronze.
