Taís Pina, judoca olímpica portuguesa, conquistou este sábado o bronze na categoria de -70kg do Europeu de sub-23, que está a decorrer em Chisinau, Moldova.

Com a conquista da atleta do o Sport Algés e Dafundo, Portugal vence a segunda medalha do Europeu, depois de na sexta-feira Otari Kvantidze também ter sido bronze em -73 kg. A 20.ª medalha para Portugal na competição desde 2004 (13 bronzes, uma prata e seis ouros).

Pina, que alcançou pela segunda vez um bronze nos Europeus de sub-23 depois de já ter conquistado uma medalha na competição em 2023, venceu no último combate a húngara Rebeka Soczo, por ippon.

Também em Chisinau, Diogo Chantre (-100 kg) e Pedro Lima (-90 kg) terminaram em sétimo nos respetivos pesos. Rosa Mané (+78kg) , por sua vez, foi eliminada no primeiro combate,

No domingo, Portugal compete na variante por equipas mistas, tendo como adversário na poule B a Turquia.